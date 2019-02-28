В МИД РФ заявили о готовности подключения к «механизму Монтевидео»

В Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили о готовности России рассмотреть вопрос подключения к «механизму Монтевидео» по Венесуэле, если это потребуется. Об этом в четверг, 28 февраля, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Россия поддержит механизм, если Венесуэла согласует и примет «эти посреднические услуги», нацеленные на поиск выхода из сложившегося в Боливарианской Республике и за ее пределами кризиса. Также Захарова добавила, что РФ в этом вопросе будет опираться на «уважение международно-правовых принципов» и устава ООН, пишет «РИА Новости».

Инициаторами «механизма Монтевидео» стали Мексика вместе с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ). Он предусматривает четыре этапа выхода из кризиса в Венесуэле: запуск диалога по урегулированию ситуации в республике, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

Ранее 28 февраля Захарова назвала кровавым фарсом инициативу Вашингтона по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. План по прорыву границы государства под ее видом провалился, заявила дипломат.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.