США расширили санкции в отношении шести граждан Венесуэлы

Министерство финансов США добавило в санкционный список еще шесть граждан Венесуэлы, которых считают причастными к нарушению прав человека и другим злоупотреблениям. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами ведомства.

Среди внесенных в список вошли командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.