Венесуэла призвала международное сообщество остановить блокаду

Власти Венесуэлы обратились к международному сообществу с просьбой остановить незаконную морскую блокаду страны, так как это необходимо для ввоза необходимых продуктов и медикаментов. Об этом заявила в пятницу, 1 марта, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты искусственно создали гуманитарный кризис. «Надо, чтобы они убрали «руку», убрали блокаду», — цитирует Родригес «РИА Новости».

На пресс-конференции вице-президент Венесуэлы добавила, что Боливарианская Республика готова оплатить доставку продуктов и медикаментов из-за рубежа на $2,5 млрд, пишет ТАСС.

Лавров в ходе встречи с Родригес рассказал, что Россия направила в Венесуэлу 7,5 т медикаментов. Также РФ поставляет в Венесуэлу пшеницу, чтобы помочь нормализации ситуации в стране.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. Спустя неделю в знак протеста Николасу Мадуро они ввели санкции против республики.

В ответ президент Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между Национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.