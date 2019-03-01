В Совфеде предложили выход из венесуэльского кризиса

Венесуэлу стоит оставить в покое, для того чтобы страна самостоятельно разобралась со своими внутренними проблемами. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с «Известиями» отреагировал на провалившиеся попытки принять в Совбезе ООН резолюции России и США по Венесуэле.

Накануне, 28 февраля, Россия и Китай наложили вето на резолюцию США. В американском документе предложили провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением, но Россия распространила свой проект резолюции и предложила отстаивать суверенитет государства. В свою очередь, против инициативы Москвы выступили семь стран, а четыре воздержались.

«Относительно позитивный сценарий развития, если Венесуэлу оставят в покое и она сама будет разбираться со своими внутренними делами. Механизмы такие есть — это выборы и внутриполитический диалог. О чем, кстати, говорит [президент Венесуэлы Николас] Мадуро», — сказал сенатор Морозов.

Противоположный вариант развития событий, который сейчас и происходит, заключается в попытках с элементами внешнего давления окончательно дестабилизировать ситуацию в республике и вызвать там гражданскую войну, отметил член Совета Федерации.

«Что победит, трудно сказать, поскольку пока все силовые варианты оказались достаточно неумелыми. И блицкриг не произошел, но тем не менее мы видим, что международная система парализована в части навести порядок и указать американцам на недопустимость таких действий», — подчеркнул сенатор.

По его словам, международное право сегодня толкуется не как правило, а как стихи, которые могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. «Это, безусловно, создает очень много тупиковых точек в современно миропорядке», — заключил Морозов.

28 февраля пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский рассказал, что предложенный Россией документ предполагает решение ситуации через «механизм Монтевидео», который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Он предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.