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СБ ООН отверг российский проект резолюции по Венесуэле

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По итогам голосования Китай, Экваториальная Гвинея и ЮАР поддержали документ. Против выступили семь государств, в числе которых США и несколько европейских стран. Еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст «соответствует демократии, которая основана на принципе верховенства права». В то же время спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что «демократия в мире консолидируется» вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В то же время Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию США по Венесуэле, призывающую к проведению новых президентских выборов в Венесуэле. Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в случае принятия документа США в истории сложился бы первый случай снятия легитимного президента.

28 февраля пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский рассказал, что предложенный Россией документ предполагает решение ситуации через «механизм Монтевидео», который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Он предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

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