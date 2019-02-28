Россия распространила в Совбезе ООН свой проект резолюции по Венесуэле

Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства.

Как сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, также документ предполагает решение ситуации через «механизм Монтевидео».

Заседание Совбеза ООН, на котором должно пройти голосование по резолюциям, вероятнее всего, состоится в четверг вечером.

В то же время США в своем документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

«Механизм Монтевидео», который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ), предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

27 февраля постпред России при ООН Василий Небензя назвал Хуана Гуайдо «самозванцем с улицы».