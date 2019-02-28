Прямой эфир
Сюжет:

Россия распространила в Совбезе ООН свой проект резолюции по Венесуэле

0
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства.

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса — о силовом сценарии развития событий и ситуации с гумконвоями

Как сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, также документ предполагает решение ситуации через «механизм Монтевидео».

Заседание Совбеза ООН, на котором должно пройти голосование по резолюциям, вероятнее всего, состоится в четверг вечером.

В то же время США в своем документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

«Механизм Монтевидео», который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ), предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

27 февраля постпред России при ООН Василий Небензя назвал Хуана Гуайдо «самозванцем с улицы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Венесуэлы сообщил о закупках оружия для оппозиции в Европе
Мадуро обвинил Колумбию и оппозицию Венесуэлы в столкновениях на границе

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017