Лавров передал слова поддержки Путина президенту Венесуэлы

Российский лидер Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с венесуэльским вице-президентом Делси Родригес, прибывшей в Москву

«Хотелось бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро», — цитирует Лаврова 1 марта «РИА Новости».

О том, что Лавров проведет переговоры в Москве с вице-президентом Венесуэлы, стало известно 27 февраля. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не планирует переговоров с Родригес.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

22 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранения за помощь с лекарствами.