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Лавров проведет 1 марта переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Michael Dalder
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 марта проведет в Москве переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом в среду, 27 февраля, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

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«Подтверждаем приезд вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. 1 марта запланированы переговоры с Сергеем Лавровым», — цитирует сообщение «РИА Новости».

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. Противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

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