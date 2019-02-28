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Путин не запланировал переговоры с вице-президентом Венесуэлы в Москве

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Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом 28 февраля журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

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«Такой встречи нет. Министр иностранных дел Лавров говорил о том, что такая встреча у него запланирована», — отметил официальный представитель Кремля.

В ответ на вопрос, почему Путин не планирует переговоров с Родригес, Песков заявил, что бывают разные ситуации. «В данном случае на высоком уровне будет вестись диалог с гостями из Венесуэлы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне, 27 февраля, департамент информации и печати МИД РФ заявил, что глава внешнеполитического ведомства встретится с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес в Москве 1 марта.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия. 22 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранения за помощь с лекарствами.

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