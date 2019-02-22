Прямой эфир
Сюжет:

Мадуро поблагодарил Путина за гуманитарную помощь

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина и Панамериканскую организацию здравоохранении за предоставленные республике лекарства. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

Ранее Мадуро заявлял, что все препараты поступают в страну исключительно законными путями, поскольку Венесуэла полностью их оплатила.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снайперы из армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро
Раскольными путями: Россия предостерегает США от вторжения в Венесуэлу
Двоевластие в Каракасе разделило международное сообщество

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017