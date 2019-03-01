Лавров рассказал о российской помощи Венесуэле

Россия направила в Венесуэлу 7,5 т медикаментов. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Также Россия поставляет в Венесуэлу пшеницу, чтобы помочь нормализации ситуации в стране, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что политизация вопроса гуманитарной помощи Боливарианской республике недопустима.

«Вопросы оказания такой помощи должны решаться с общепринятыми международными процедурами, а не служить предлогом для манипулирования общественным мнением, мобилизации антиправительственных сил и для оправдания интервенционистских замыслов», — цитирует его «РИА Новости».

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.