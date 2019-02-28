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Венесуэла увеличила экспорт нефти в Великобританию из-за санкций США

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Венесуэла нарастила экспорт сырой нефти в Индию и Великобританию из-за санкций США.

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Газета The Wall Street Journal обратила внимание на заявление министра нефтяной промышленности Венесуэлы и главы государственной компании PDVSA Мануэля Кеведона на профильном форуме в Саудовской Аравии.

По его словам, в феврале объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики в среднем составлял 1,2 млн баррелей в день. Эти данные подтвердила базирующаяся в Лондоне компания Kpler, отслеживающей перевозки товаров и сырья на судах.

Как уточняет издание, в феврале поставки венесуэльской нефти в США сократились до 149 тыс. баррелей в день. Однако часть сырья, не поставленного в Соединенные Штаты, была направлена в Индию. Экспорт нефти в эту страну вырос на 40 тысяч баррелей в день.

При этом объем поставок венесуэльской нефти в Великобританию также увеличился на 11 тыс. баррелей в день, а поставки в Испанию и Швецию остался без изменений. В то же время экспорт нефти в Китай, наоборот, сократился вдвое.

29 января США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают.

Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступа. 10 февраля агентство Reuters заявило о переводе счетов PDVSA и всех совместных предприятий в российский Газпромбанк.

15 февраля Вашингтон добавил в санкционный список и главу PDVSA Кеведона. PDVSA (Petroleos de Venezuela, S.A.) — венесуэльская нефтегазовая компания, находящаяся в собственности государства. Монополист в добыче нефти и природного газа на континентальном и морском шельфе страны.

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