Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Венесуэле и ряд других международных вопросов. Инициатором переговоров стала американская сторона, сообщили в МИД РФ 2 марта.

Лавров осудил угрозы США в адрес законного руководства Венесуэлы. По его словам, это неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства и грубейшее нарушение международного права.

«Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеют ничего общего с демократическим процессом», — подчеркнул он.

Комментируя предложение Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по Венесуэле, министр отметил, что Россия готова к этому, однако необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы имеют право определять свое будущее.

Также стороны условились продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

1 марта Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. На пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал, что Россия направила в Венесуэлу 7,5 т медикаментов. Также Россия поставляет в Венесуэлу пшеницу, чтобы помочь нормализации ситуации в стране.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.