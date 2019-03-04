Болтон пригрозил финансовыми ограничениями военным Кубы за «роль в Венесуэле»

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил 4 марта в Twitter военным и разведчикам Кубы за их «роль в Венесуэле».

«Роль Кубы в узурпации демократии и разжигании репрессии в Венесуэле ясна. Вот почему США продолжат накладывать финансовые ограничения на вооруженные силы и разведку Кубы. Демократические государства региона должны осудить режим Кубы», — говорится в публикации.

Куба наряду с Россией, Китаем, Боливией, Накарагуа, Сирией и Турцией оказала поддержку действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро, когда тот разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота.

23 января во время акций протеста в латиноамериканской стране глава Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.