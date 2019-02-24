На Кубе начался референдум по новой конституции

В воскресенье, 24 ферваля, на Кубе открылись почти 25 тыс. избирательных участков для голосования по проекту новой конституции. Право голоса имеют 8 млн граждан, сообщается на местном портале Granma.

Среди прочих, отдать свой голос за новый основной закон прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель. «Наша семья уже голосует», — написал политик в своем аккаунте Twitter.

Жители Кубы получили возможность ознакомиться с проектом новой конституции страны еще летом 2018 года, когда 32-страничная брошюра поступила в продажу.

Текущая редакция конституции была принята на референдуме в феврале 1976 года. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, в ней также признается право частной собственности. Кроме того, согласно проекту документа, глава государства сможет находится на посту не более двух сроков по пять лет. Одним из основных принципов деятельности кубинского государства названо строительство социализма. Коммунистическая партия по-прежнему будет называться направляющей политической силой общества и государства, отмечает «РИА Новости».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон нацелен на смену власти сразу в нескольких латиноамериканских странах, в том числе на Кубе.