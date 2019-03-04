Вице-президент Венесуэлы пообещала «соответствующие меры» для Гуайдо

Венесуэльское правительство намерено предпринять «соответствующие меры» в отношении председателя парламента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заявила в понедельник, 4 марта, исполнительный вице-президент Боливарианской республики Дельси Родригес в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас крепкие и устойчивые институты, у нас правовое государство. Его поведение (Хуана Гуайдо. — Ред.), его деятельность будут тщательно проанализированы этими институтами. Будут приняты соответствующие меры», — цитирует Родригес агентство ТАСС.

Гуайдо ранее заявил, что если власти Венесуэлы арестуют его, то администрация президента Николаса Мадуро совершит «одну из последних ошибок». В качестве последствий он назвал мобилизацию населения, а также четкий план международных союзников на этот случай.

23 января во время акций протеста в латиноамериканской стране глава Национальной ассамблеи (парламента). Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ действующий глава государства Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.