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Болтон пригрозил последствиями попыткам помешать возвращению Гуайдо

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуайдо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На своей странице в Twitter советник заявил, что Гуайдо объявил о решении вернуться в страну, а также отметил, что на любые угрожающие этому действия последует решительный ответ со стороны США, пишет «РИА Новости».

Сам Гуайдо заявил, что если власти Венесуэлы арестуют его, то администрация президента Николаса Мадуро совершит «одну из последних ошибок». В качестве последствий он назвал мобилизацию населения, а также четкий план международных союзников на этот случай.

23 января Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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