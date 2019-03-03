Джабаров прокомментировал создание коалиции США против Венесуэлы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о возможности создания коалиции, направленной на смену власти в Венесуэле.

По его словам, Вашингтон намерен совершить в Венесуэле очередную «цветную революцию». Также он назвал предложения американской стороны интервенцией и вмешательством во внутренние дела иностранного государства с применением вооруженных сил, пишет РЕН ТВ.

3 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.