Прямой эфир

Джабаров прокомментировал создание коалиции США против Венесуэлы

0
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о возможности создания коалиции, направленной на смену власти в Венесуэле.

По его словам, Вашингтон намерен совершить в Венесуэле очередную «цветную революцию». Также он назвал предложения американской стороны интервенцией и вмешательством во внутренние дела иностранного государства с применением вооруженных сил, пишет РЕН ТВ.

3 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко заявила о недопустимости военного вторжения в Венесуэлу
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017