Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Софию прокомментировал болгарской газете «Труд» состояние дел в Венесуэле, и вмешательство США, в том числе военное.

По его словам, дискуссия о социально-экономическом положении, легитимности или нелегитимности президентских выборов в Венесуэле усилиями США перестала быть конструктивной. Она перешла на совершенно другой уровень, за которым часто идут только хаос и беспорядки, а также разрушение торговли и экономики.

Медведев отметил, что Россия хочет мира в Венесуэле и достичь его можно диалогом между властью и оппозицией. Премьер также уточнил, что несмотря на нынешние сложности, глобального противостояния между Россией и США нет. Он уверен, что подобные штампы в духе холодной войны обманчивы и призваны отвлекать внимание.

Однако Москву тревожат высказывания Вашингтона о военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, так как линия на смещение неугодных правительств тала для США приоритетной и латиноамериканским странам пора об этом задуматься.

3 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.