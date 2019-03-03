Матвиенко заявила о недопустимости военного вторжения в Венесуэлу

Россия не допустит военной интервенции в Венесуэлу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом республики Дельси Родригес в Москве.

По словам председателя верхней палаты парламента, российская сторона сделает все возможное, чтобы предотвратить вторжение в республику, к которому так стремятся Соединенные Штаты.

«Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации для того, чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу», — цитирует Матвиенко ТАСС в воскресенье, 3 марта.

1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. По итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства заявил, что РФ готова подключиться к усилиям региональных и международных посредников по налаживанию диалога для решения кризиса в Боливарианской республике.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. В свою очередь Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

23 февраля в республику прибыла гуманитарная колонна грузовиков, один из которых был сожжен. Эта поставка спровоцировала обострение ситуации в Венесуэле, в частности противостояние между Национальной гвардией и сторонниками Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.