Прямой эфир
Сюжет:

CNN затроллил Болтона за призыв сместить «диктатора» Мадуро

0
Фото: TASS/DPA/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий CNN Джейк Таппер поймал советника президента США Джона Болтона на политике двойных стандартов в отношении Венесуэлы.

Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы
Оппозиционер снова в стране, и это невыгодно официальному Каракасу

3 марта в эфире CNN Болтон в очередной раз заявил, что Вашингтон стремится принести демократию в Венесуэлу, и для этого необходимо сместить «диктатора» Николаса Мадуро.

«Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», –– сказал Болтон.

В ответ телеведущий Джейк Таппер зачитал твит Болтона, в котором тот называет Мадуро диктатором, нарушающим права человека, и обещает, что США будут предпринимать меры для борьбы с ним.

При этом Таппер напомнил, что США поддерживают режимы «жестоких диктаторов» в Египте, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах и других странах, и поинтересовался, не противоречит ли такое высказывание американской политике.

«Разве вы не видите, что поддержка США других диктаторов по всему миру подрывает доверие к вашему аргументу?» –– спросил журналист.

Болтон заверил, что это «совершенно разные вещи».

«Нет, я так не думаю. В случае с Венесуэлой мы имеем право обратиться к доктрине Монро», –– заявил он.

Данная доктрина была принята в 1823 году, и в ней вся Южная Америка названа исключительной зоной интересов США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление оскорблением для всего латиноамериканского региона.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Политика поддержали США. Избранный президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в поддержке попытки госпереворота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болтон пригрозил финансовыми ограничениями военным Кубы за «роль в Венесуэле»
В Посольстве России в Венесуэле назвали Гуайдо самозванцем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017