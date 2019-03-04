CNN затроллил Болтона за призыв сместить «диктатора» Мадуро

Ведущий CNN Джейк Таппер поймал советника президента США Джона Болтона на политике двойных стандартов в отношении Венесуэлы.

3 марта в эфире CNN Болтон в очередной раз заявил, что Вашингтон стремится принести демократию в Венесуэлу, и для этого необходимо сместить «диктатора» Николаса Мадуро.

«Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», –– сказал Болтон.

В ответ телеведущий Джейк Таппер зачитал твит Болтона, в котором тот называет Мадуро диктатором, нарушающим права человека, и обещает, что США будут предпринимать меры для борьбы с ним.

При этом Таппер напомнил, что США поддерживают режимы «жестоких диктаторов» в Египте, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах и других странах, и поинтересовался, не противоречит ли такое высказывание американской политике.

«Разве вы не видите, что поддержка США других диктаторов по всему миру подрывает доверие к вашему аргументу?» –– спросил журналист.

Болтон заверил, что это «совершенно разные вещи».

«Нет, я так не думаю. В случае с Венесуэлой мы имеем право обратиться к доктрине Монро», –– заявил он.

Данная доктрина была принята в 1823 году, и в ней вся Южная Америка названа исключительной зоной интересов США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление оскорблением для всего латиноамериканского региона.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Политика поддержали США. Избранный президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в поддержке попытки госпереворота.