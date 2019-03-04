В МИД РФ назвали заявление Болтона оскорбительным для Латинской Америки

В Министерстве иностранных дел (МИД) России посчитали, что помощник президент США по нацбезопасности Джон Болтон оскорбил всю Латинскую Америку, заявив о намерении Вашингтона придерживаться доктрины Монро в отношении Венесуэлы. Такое мнение высказал 4 марта глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По словам Лаврова, международное право регулируется уставом ООН с 1945 года. «Теория и практика «задних дворов», по большому счету, оскорбительна», — подчеркнул он.

Российский министр предположил, что реагировать на слова Болтона будут страны Латинской Америки, поскольку именно по отношению к ним помощник американского президента допустил применимость доктрины Монро.

3 марта Болтон заявил, что, возможно, Вашингтон будет придерживаться доктрины Монро, которая провозглашает ответственность США за Западное полушарие как сферу своего влияния. Он также заявил, что Соединенные Штаты хотят создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границы с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.