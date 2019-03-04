В Посольстве России в Венесуэле назвали Гуайдо самозванцем

Представители посольства России в Венесуэле в ответ на критическую публикацию преподавателя IE Business School Максима Миронова заявили, что считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо самозванцем, сообщается 4 марта в аккаунте дипмиссии в Facebook.

«Гуайдо — действительно самозванец, и это не вызывает никаких сомнений ни с моральной, ни с правовой точек зрения. В соответствии с венесуэльской конституцией президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты добавили, что легитимный президент латиноамериканской страны Николас Мадуро был избран в ходе открытой избирательной кампании с соблюдением норм национального законодательства.

3 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.