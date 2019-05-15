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США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Власти США временно приостанавливают авиасообщение с Венесуэлой в связи с существующей угрозой безопасности в этой стране. Об этом говорится в заявлении американского министерства транспорта, распространенном в среду, 15 мая.

Отмечается, что министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, это «требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой», передает Reuters.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В Вашингтоне поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо. В США допустили силовой сценарий разрешения кризиса в Венесуэле. Мадуро, в свою очередь, призвал народ не допустить создания в стране «империи янки». Он не исключил вторжения США и подчеркнул, что военные должны быть готовы встать на защиту Венесуэлы.

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