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Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Американский минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы. Об этом стало известно в пятницу, 10 мая.

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Как следует из обновленного санкционного списка, который опубликован на сайте ведомства, ограничения введены в отношении двух компаний, связанных с судоходством, — Serenity Maritime Limited и Monsoon Navigation Corporation.

Кроме того, в список включены два судна — нефтяные танкеры Ocean Elegance и Leon Dias.

Как говорится в заявлении главы министерства Стивена Мнучина, рестрикции направлены против текущего военного и разведывательного сектора Боливарианской Республики. По его словам, суда, попавшие под финансовые ограничения, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу.

«Соединенные Штаты предпримут дальнейшие действия, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку», — цитирует министра «РИА Новости».

Вашингтон внес в санкционный список главу МИДа Венесуэлы 26 апреля. Под рестрикции также попала судья Кэрол Падилья. 17 апреля США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.

23 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Ограничительные меры коснулись также четырех подразделений банка, два из которых расположены в республике и по одному — в Боливии и Уругвае.

5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя санкции в отношении двух нефтяных компаний. Ограничения также были наложены на танкер, задействованный в перевозках сырья из Боливарианской Республики на Кубу, и на 34 судна компании PDVSA.

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