Помпео возмутился позицией Корбина по Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал отвратительной позицию лидера британской оппозиции Джереми Корбина, выступившего против вмешательства извне в дела Веенсуэлы.

Просьба к Помпео прокомментировать позицию Корбина прозвучала на совместной пресс-конференции главы американской дипломатии с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.

«Отвратительно видеть лидеров, не только в Великобритании, но и в США, которые продолжают поддерживать тирана и убийцу Мадуро», — цитирует Помпео в среду, 8 мая, «РИА Новости». По словам главы Госдепартамента, поддерживать власти Венесуэлы не должен ни один лидер в стране с «западными демократическими ценностями».

Ранее в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.