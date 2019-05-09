Гуаидо заявил о задержании вице-спикера венесуэльского парламента

Сотрудники Боливарианской национальной службы разведки задержали оппозиционера, первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано. С таким утверждением выступил председатель венесуэльского парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.

«Они предпринимают попытки разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев, но у них это не получится», — написал Гуайдо.

Как сообщает ТАСС, задержание Самбрано уже осудили власти Аргентины и Колумбии. Они потребовали незамедлительно освободить политика.

Ранее 9 мая стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился уволить из армии страны 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

23 января Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.