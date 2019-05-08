Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Соединенные Штаты планируют направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в республике, сообщило во вторник, 7 мая, агентство Reuters со ссылкой на американские власти.

«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».

По словам политика, судно будет предоставлять медицинскую помощь венесуэльским беженцам. Reuters отмечает, что в прошлом году Вашингтон уже направлял в Южную Америку госпитальный корабль. Тогда он совершал остановки в Гондурасе, Эквадоре, Перу и Колумбии.

В январе 2018 года по Венесуэле прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США. В поддержку действующего лидера республики выступили Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. По мнению Москвы, Запад потворствует попытке государственного переворота в латиноамериканском государстве.