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Глава МИД Венесуэлы рассказал о возможном участии Мадуро в ПМЭФ

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что президент республики Николас Мадуро может посетить Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «РИА Новости».

«Конечно, Венесуэла примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы пока не знаем точный состав делегации, надеемся, что президент (Мадуро. — Ред.) сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с (президентом России Владимиром. — Ред.) Путиным», — сказал Арреаса на пресс-конференции в посольстве Венесуэлы в Москве.

В конце апреля стала известна деловая программа ПМЭФ-2019. Главная тема мероприятия — «Формируя повестку устойчивого развития».

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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