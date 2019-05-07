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Могерини рассказала об итогах встречи контактной группы по Венесуэле

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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Международная контактная группа по Венесуэле планирует направить в республику своих представителей для поиска решения политического кризиса. Такое заявление сделала во вторник, 7 мая, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи группы, прошедшей в Коста-Рике.

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Как сообщает «Интерфакс», международная контактная группа, состоящая из государств Евросоюза и Латинской Америки, объявила о готовности направить в Венесуэлу миссию для поиска путей выхода из политического кризиса. Цель этой миссии состоит в том, чтобы предложить действующей власти и оппозиции варианты урегулирования разногласий.

Как отметила Могерини, контактная группа призвала избегать попыток внешнего военного разрешения кризиса. Ее участники также заявили о важности проведения в стране новых выборов.

Представитель ЕС по иностранным делам подчеркнула, что для поиска мирного урегулирования группа намерена развивать контакты и с другими странами, в том числе с Россией, Китаем, Кубой и США, передает ТАСС. Могерини не исключила, что санкции в отношении представителей Венесуэлы могут быть усилены в зависимости от развития ситуации.

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее состав входят восемь стран Европейского союза — Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Италия, Франция, Португалия, Швеция, а также четыре латиноамериканских государства — Коста-Рика, Боливия, Уругвай и Эквадор.

В январе 2018 года по Венесуэле прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США. В поддержку действующего лидера республики выступили Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. По мнению Москвы, Запад потворствует попытке государственного переворота в латиноамериканском государстве.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

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