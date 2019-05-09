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Мадуро изгнал из армии более полусотни военных после попытки госпереворота

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился уволить из армии страны 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике. Соответствующий указ опубликован в официальном печатном издании венесуэльского правительства Gaceta Oficial.

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Как сообщает радио Caracol, это решение коснется 35 сержантов, шести лейтенантов, четырех капитанов и майоров, а также пяти подполковников. Отмечается, что указанные меры затронули в том числе бывшего главу Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) дивизионного генерала Мануэля Фигера.

Согласно распоряжению главы государства, все военнослужащие, вплоть до генералов, будут или уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы, или понижены в званиях.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В Вашингтоне поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо. В США допустили силовой сценарий разрешения кризиса в Венесуэле. Мадуро, в свою очередь, призвал народ не допустить создания в стране «империи янки». Он не исключил вторжения США и подчеркнул, что военные должны быть готовы встать на защиту Венесуэлы.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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