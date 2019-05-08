США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. Кубинское влияние на Венесуэлу закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу», — написал он в Twitter 7 мая.

Таким образом Болтон отреагировал на сообщение вице-президента США Майка Пенса, который ранее заявил, что «страдающий народ Венесуэлы стал жертвой не одного диктаторского режима, а двух». По его мнению, Гавана «отняла» у Каракаса не только свободу, но и богатство.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро в свою очередь призвал армию быть готовой к военному вторжению США.