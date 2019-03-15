МИД России потребовал от США вернуть Ярошенко на родину

МИД России потребовал от властей Соединенных Штатов прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко и вернуть его на родину. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Москве считают происходящее грубым нарушением международных правовых гуманитарных норм, отметила она. «Требуем прекратить издевательства и вернуть его на родину», — цитирует Захарову 15 марта ТАСС.

Находящийся в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут) россиянин лишен необходимой помощи медиков, находится в условиях, ухудшающих его здоровье, подчеркнула представитель МИД.

«Сначала Константина Ярошенко похитили из другой страны, подвергли садистскому избиению, затем осудили по очень сомнительным обвинениям и основаниям», — напомнила Захарова.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Его обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Первая за семь лет встреча осужденного Ярошенко с женой и дочерью Екатериной произошла 24 августа 2018 года в тюрьме Данбери. Всего за три недели у них состоялось 12 встреч.

В феврале Ярошенко обратился к консульству РФ в Нью-Йорке с просьбой перевести его из тюрьмы «Данбери» d пенитенциарное учреждение «Алленвуд» (штат Пенсильвания).