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Осужденного в США Ярошенко обвинили в нападении

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Фото: РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), рассказал «Известиям» о новых обвинениях со стороны руководства учреждения. Его подозревают в нападении на другого человека и применении холодного оружия.

Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата
Российский заключенный рассказал о продолжающейся голодной забастовке в «Данбери» и обвинениях в его адрес

По мнению осужденного, таким образом тюремная администрация ищет новый повод подставить его. Несколько недель назад Ярошенко заподозрили в организации бунта.

В связи с обвинениями и плохими условиями содержания в учреждении супруга летчика Виктория Ярошенко попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову помочь в переводе мужа в другую тюрьму.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 1 марта.

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