Осужденный в США Ярошенко попросил о переводе в другую тюрьму

Осужденный в США россиянин Константин Ярошенко обратился к консульству РФ в Нью-Йорке с просьбой перевести его из тюрьмы «Данбери» (штат Коннектикут) в пенитенциарное учреждение «Алленвуд» (штат Пенсильвания). Об этом «Известиям» рассказал сам заключенный.

Информацию подтвердила и жена осужденного Виктория Ярошенко. Супруги опасаются, что летчика могут обвинить в организации бунта, который в настоящее время проходит в месте его заключения. Однако пережить наказание россиянину будет сложно в связи с отсутствием необходимой медицинской помощи, о которой он неоднократно просил учреждение.

По словам осужденного, после намерения администрации тюрьмы забрать ящик для хранения личных вещей заключенные устроили голодовку. В ответ руководство ужесточило условия их содержания. Россиянину уже устраивали допрос, в ходе которого он опроверг свою причастность к каким-либо группам и вновь попросил о медпомощи.

6 февраля генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что рассматривает возможность перевода гражданина РФ в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата