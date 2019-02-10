Прямой эфир
Сюжет:

Осужденный в США Ярошенко попросил о переводе в другую тюрьму

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденный в США россиянин Константин Ярошенко обратился к консульству РФ в Нью-Йорке с просьбой перевести его из тюрьмы «Данбери» (штат Коннектикут) в пенитенциарное учреждение «Алленвуд» (штат Пенсильвания). Об этом «Известиям» рассказал сам заключенный.

На грани голода: Ярошенко просит о срочной медпомощи
Российский пилот обратился к тюремной администрации с просьбой предоставить ему квалифицированное стоматологическое лечение

Информацию подтвердила и жена осужденного Виктория Ярошенко. Супруги опасаются, что летчика могут обвинить в организации бунта, который в настоящее время проходит в месте его заключения. Однако пережить наказание россиянину будет сложно в связи с отсутствием необходимой медицинской помощи, о которой он неоднократно просил учреждение.

По словам осужденного, после намерения администрации тюрьмы забрать ящик для хранения личных вещей заключенные устроили голодовку. В ответ руководство ужесточило условия их содержания. Россиянину уже устраивали допрос, в ходе которого он опроверг свою причастность к каким-либо группам и вновь попросил о медпомощи.

6 февраля генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что рассматривает возможность перевода гражданина РФ в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме
Москалькова пообещала попросить США об УДО для Ярошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017