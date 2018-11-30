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Дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме

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Фото: ТАСС
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Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме. Об этом 30 ноября сообщается в Facebook дипмиссии.

Дело Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года
Об этом уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой сообщили в Госдепартаменте США

Уточняется, что у заключенного ухудшилось здоровье. По информации дипломатов, стоматолог тюремной больницы не может провести лечение и зубное протезирование, а лишь предлагает Ярошенко удалить больные зубы. У летчика также сохраняются и другие жалобы медицинского характера.

В дипмиссии также отметили, что после многочисленных просьб Генконсульства Ярошенко перевели с верхнего яруса кровати на нижний.

Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 ноября, заключенный просит вставить ему импланты и вылечить больные зубы. Ярошенко пояснил, что испытывает трудности во время приема пищи так как за последние восемь лет он потерял 10 зубов.

Россиянин работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации в африканских странах. В 2010 году его арестовали в Либерии и тайно переправили в CША. С 2011 года Ярошенко сидит в тюрьме по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.

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