Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

Отбывающий 20-летний срок в тюрьме США летчик Константин Ярошенко попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь. В распоряжении «Известий» оказалось письмо россиянина, отправленное 28 октября директору санчасти тюрьмы «Данбери», расположенной в штате Коннектикут.

Заключенный просит вставить ему импланты и вылечить больные зубы. Ярошенко пояснил «Известиям», что испытывает трудности во время приема пищи. За последние восемь лет он потерял 10 зубов, которые пострадали от действий сотрудников управления по борьбе с наркотиками, скудного питания и некачественного лечения.

Россиянин работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации в африканских странах. В 2010 году его арестовали в Либерии и тайно переправили в CША. С 2011 года Ярошенко сидит в тюрьме по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.

Подробнее — в материале «Известий»: «На грани голода: Ярошенко просит о срочной медпомощи».