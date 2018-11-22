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Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

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Фото: ТАСС
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Отбывающий 20-летний срок в тюрьме США летчик Константин Ярошенко попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь. В распоряжении «Известий» оказалось письмо россиянина, отправленное 28 октября директору санчасти тюрьмы «Данбери», расположенной в штате Коннектикут.

Дело Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года
Об этом уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой сообщили в Госдепартаменте США

Заключенный просит вставить ему импланты и вылечить больные зубы. Ярошенко пояснил «Известиям», что испытывает трудности во время приема пищи. За последние восемь лет он потерял 10 зубов, которые пострадали от действий сотрудников управления по борьбе с наркотиками, скудного питания и некачественного лечения.

Россиянин работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации в африканских странах. В 2010 году его арестовали в Либерии и тайно переправили в CША. С 2011 года Ярошенко сидит в тюрьме по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.

Подробнее — в материале «Известий»: «На грани голода: Ярошенко просит о срочной медпомощи».

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