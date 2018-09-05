Дело Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года

В апреле 2019 года США пересмотрят дело российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. Эта информация содержится в ответе, который был получен от Государственного департамента США. Жена заключенного Виктория Ярошенко заявила «Известиям», что верит в возвращение мужа на родину с помощью механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц в страну гражданства.

Константин Ярошенко может надеяться на перевод в Россию. В аппарате российского омбудсмена «Известиям» рассказали, что ведомство получило ответ от американского внешнеполитического ведомства по поводу пересмотра дела российского пилота. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Вашингтон с просьбой о возвращении заключенного на родину.

— В соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц, а США являются ее членом, существует возможность перевода Ярошенко в Россию для отбывания срока на территории РФ. В соответствии с внутренними правилами Штатов подача заявлений с просьбой перевести заключенного для отбывания наказания в страну гражданства осуществляется раз в два года. Таким образом, дело Ярошенко будет пересмотрено в апреле следующего года. Защита этого потребует, — пояснил «Известиям» советник уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев. — Мы продолжим осуществлять гуманитарное давление в надежде, что в конце концов сможем достучаться до властей США.

Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года сейчас остается фактически единственной надеждой на возвращение Константина Ярошенко в Россию, отметила в беседе с «Известиями» Виктория Ярошенко.

-— Конечно, Константин потребует пересмотра дела. В этом нет никаких сомнений. В нашем случае необходимо пользоваться любыми возможностями и надеяться, что юридические инициативы рано или поздно сработают. Особенно если учитывать тот факт, что Константина просто подставили, а доказательств его вины так и не представили, — сказала супруга россиянина.

Во время беседы Виктория Ярошенко также рассказала, что она до сих пор находится в Америке и встречается с мужем в тюрьме «Данбери». По ее словам, российские дипломаты делают всё от них зависящее, чтобы Константину облегчили условия содержания и оказали медицинскую помощь. Она отметила, что на прошлой неделе заключенного наконец-то отправили на обследование. Ранее российская сторона обращалась к тюремной администрации с просьбой о проведении осмотра.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Он стал первым россиянином, которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны.

В течение нескольких лет гражданин РФ находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня его перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении «Данбери» в штате Коннектикут.

По данным российского внешнеполитического ведомства, число граждан РФ, незаконно задержанных или экстрадированных в США в обход правовых норм, достигло трех десятков. В 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах россиянина Романа Селезнева. Его сочли виновным в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. В нынешнем году из Чехии в США был экстрадирован гражданин РФ Евгений Никулин, а из Испании — российские программисты Станислав Лисов и Петр Левашов. Все трое также обвиняются в киберпреступлениях.