На грани голода: Ярошенко просит о срочной медпомощи

Летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, обратился к администрации тюрьмы с просьбой предоставить ему срочную медицинскую помощь (письмо есть в распоряжении «Известий»). Сам заключенный сообщил «Известиям», что испытывает серьезные проблемы с приемом пищи, но не может добиться права на получение необходимого лечения у местных врачей.

Защита россиянина 28 октября отправила письмо директору санчасти тюрьмы «Данбери», расположенной в штате Коннектикут. В своем обращении Константин Ярошенко просит обеспечить ему медицинское обследование в специализированной стоматологической клинике, где ему смогут вставить импланты и вылечить больные зубы. В письме указано, что восемь лет назад — до похищения летчика спецслужбами США — у него было «прекрасное здоровье».

«С 30 мая 2010 года по 28 октября 2018 года я потерял 10 зубов. Они были выбиты агентами Управления по борьбе с наркотиками, выпали или были удалены из-за ужасных условий, плохого питания и неквалифицированной стоматологической помощи», — говорится в письме Константина Ярошенко.

По словам россиянина, «ситуация с каждым годом становится всё более критичной».

«У меня начались серьезные трудности с приемом пищи, что привело к проблемам с пищеварением и желудочно-кишечным трактом. Каждый раз, когда я ем, то опасаюсь, что просто подавлюсь», — сообщает он.

В пенитенциарном учреждении «Данбери» ситуация с медицинской помощью намного хуже, чем в «Форт-Дикс» (тюрьма в штате Нью-Джерси, откуда россиянина перевели в середине июня якобы из-за стычки с другим арестантом), заявил в беседе с «Известиями» Константин Ярошенко.

— Мне никак не помогают с моими проблемами и до сих пор не отправили на обследование, хотя, когда ко мне приезжала семья, мне это было обещано. В тюремной больнице есть стоматолог, но единственное, чем она может помочь — это удалить оставшиеся зубы. А их и так немного, — подчеркнул он. — Мне очень тяжело питаться. И пока выхода из этой ситуации я не вижу. Поэтому вместе с адвокатом мы написали прошение на имя директора санчасти, чтобы мне все же помогли. Ситуация усугубляется еще и тем, что мы почти не находимся на свежем воздухе. В отличие от других пенитенциарных учреждений тут с ноября по март не выпускают гулять по вечерам. Это запрещено.

Константин Ярошенко — летчик из Ростова-на-Дону. В 2000-х он работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации на самолетах Ан-32 в странах Африки. Как следует из документов стороны защиты и следственных показаний, спецслужбы США с 2009 года вели наблюдение за россиянином. 28 мая 2010-го в Либерии Константин Ярошенко встретился с американскими спецагентами под прикрытием, присутствовал при их разговоре, который шел на английском языке. Один из американцев, говоря о перевозе дипломатической почты из Южной Америки на африканский континент, заявил, что промежуточной остановкой станет территория США. Впоследствии для прокурора и судьи это стало веским «доказательством» того, что «при полном понимании происходящего» российский летчик якобы намеревался участвовать в перевозке крупной партии кокаина.

28 мая 2010 года при содействии полиции Либерии Константин Ярошенко был арестован сотрудниками американского Агентства по борьбе с распространением наркотиков, а затем тайно переправлен в CША, где его обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года россиянин был приговорен к 20 годам лишения свободы.