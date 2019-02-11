Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, просит перевода из тюрьмы «Данбери» в пенитенциарное учреждение «Алленвуд», штат Пенсильвания. Об этом «Известиям» рассказал сам заключенный. По его словам, в тюрьме, в которой он сейчас отбывает наказание, начался бунт, условия содержания ужесточились, а его могут обвинить в организации протеста. Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что рассматривает возможность его перевода.

Голодную забастовку в «Данбери» устроили после того, как администрация тюрьмы ужесточила условия содержания. Заключенные более трех дней не выходят из камер на приемы пищи в знак протеста. Из-за этого им теперь запрещены прогулки на свежем воздухе и свободное перемещение по пенитенциарному учреждению.

— Несмотря на то что «Данбери» — тюрьма общего режима, здесь самые плохие условия бытового содержания. Но после бунта здесь стало невыносимо. У заключенных забрали многие личные вещи, потом убрали микроволновку. А поводом для протеста, как я понимаю, стало желание администрации забрать пластмассовый ящик для хранения личных вещей, — рассказал Константин Ярошенко. — После трех дней бунта меня вызвали на допрос. Я взял с собой бумажку, очки и англо-русский переводчик. Офицер начал задавать мне вопросы, но я объяснил, что не очень хорошо понимаю по-английски, более того, меня уже однажды посадили на 20 лет не из-за моих каких-то действий, а из-за якобы моего понимания.

По словам россиянина, во время допроса он объяснил администрации тюрьмы, что не состоит ни в каких группировках, он — единственный россиянин здесь и перевелся совсем недавно. Также во время разговора Константин Ярошенко вновь напомнил об обещании руководства учреждения оказать ему медицинскую помощь. Она до сих пор ему не предоставлена.

В связи с тем, что ситуация со здоровьем постоянно ухудшается, а также напряженной обстановкой в тюрьме, Ярошенко обратился с просьбой к консульству РФ в Нью-Йорке перевести его в тюрьму штата Пенсильвания «Алленвуд».

— Нельзя допустить, чтобы Константина обвинили в участии в протестах и, например, бросили в карцер. Его состояние не позволяет ему находиться в таких условиях. Поэтому мы будем добиваться его перевода, так как не понимаем, чего ждать здесь, — рассказала «Известиям» жена осужденного Виктория Ярошенко.

Ранее на своей странице в Facebook генеральное консульство России в Нью-Йорке рассказало о том, что проводит проверку информации о неоказании тюремной администрацией медицинской помощи Константину Ярошенко. Там отметили, что рассматривается возможность обращения к американской стороне о его переводе в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий содержания.

Константин Ярошенко — летчик из Ростова-на-Дону. В 2000-х он работал по разовым контрактам пилотом коммерческой авиации на самолетах Ан-32 в странах Африки. Как следует из документов стороны защиты и следственных показаний, спецслужбы США с 2009 года вели наблюдение за россиянином. 28 мая 2010-го в Либерии Константин Ярошенко встретился с американскими спецагентами под прикрытием, присутствовал при их разговоре, который шел на английском языке. Один из американцев, говоря о перевозе дипломатической почты из Южной Америки на африканский континент, заявил, что промежуточной остановкой станет территория США. Впоследствии для прокурора и судьи это стало веским «доказательством» того, что «при полном понимании происходящего» российский летчик якобы намеревался участвовать в перевозке крупной партии кокаина.

28 мая 2010 года при содействии полиции Либерии Константина Ярошенко арестовали сотрудники американского агентства по борьбе с распространением наркотиков, а затем тайно переправили его в CША, где обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года россиянин был приговорен к 20 годам лишения свободы.