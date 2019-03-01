Обвинительный наговор: Ярошенко инкриминируют нападение в тюрьме

Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному в США к 20 годам лишения свободы, инкриминируют нападение в тюрьме с применением холодного оружия. Об этом «Известиям» сообщил сам заключенный, отрицающий все обвинения. Он считает, что администрация учреждения с помощью подобных провокаций пытается его подставить. Супруга россиянина Виктория Ярошенко рассказала «Известиям», что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о переводе мужа в другую тюрьму.

Константина Ярошенко теперь подозревают не только в «подготовке, участии и руководстве массового протеста заключенных», но и в нападении на другого человека.

— Недавно я был вызван на допрос, где меня спрашивали, чем я занимался и с кем общался 7 февраля. Из допроса мне стало известно, что в этот день было совершено нападение и избиение с применением холодного оружия. Пока не ясно, кто подвергся атаке, — заключенный или охранник. Однако ходят слухи, что нападение было совершено на офицера тюрьмы, — заявил Константин Ярошенко.

Россиянин подчеркнул, что не предпринимал никаких агрессивных шагов против кого-либо и не понимает, почему администрация тюрьмы его подозревает в участии в этих действиях.

— Сейчас мне это всё напоминает ранее сфабрикованные правительством США дела в отношении меня. Даже если предположим, что нападение действительно произошло, то почему меня вызвали на допрос спустя неделю после свершившегося? Возможно, им не удалось меня подставить, обвиняя меня в организации бунта, поэтому они запустили резервный вариант — нападение с оружием, — заявил «Известиям» Константин Ярошенко.

Жена россиянина Виктория Ярошенко отметила, что условия содержания в нынешней тюрьме очень плохие, поэтому она написала письмо российскому омбудсмену с просьбой о помощи в переводе мужа в другую тюрьму. Речь идет о пенитенциарном учреждении «Алленвуд», штат Пенсильвания.

— Я обратилась к Татьяне Москальковой и надеюсь, что вскоре Константина переведут в другую тюрьму. Во-первых, ему до сих пор не предоставили медицинскую помощь, которую обещали. Кроме того, в «Данбери» происходят странные вещи. Администрация тюрьмы недавно без объяснения причин ужесточила условия содержания, в результате чего арестанты организовали забастовку, — сказала она «Известиям». — При этом в протестах обвинили Константина, хотя он с беспорядками не имеет ничего общего. Сейчас его и вовсе подозревают в нападении. Чего ждать дальше? Что его посадят в карцер по надуманным предлогам, продлят тюремный срок или наложат на него другие санкции?

В 2010 году россиянин был похищен американскими агентами по сфабрикованному американской прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании и похищении российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. В этом же году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули подтвердил факт нарушения со стороны Вашингтона норм международного права, связанных с уведомлением одним государством другого о задержании его граждан.

Неправомерные действия американских спецагентов подтверждает и ходатайство, поданное в 2011 году прокурором Притом Бхарарой (есть в распоряжении «Известий»). В нем представитель Фемиды США просил суд пресечь «ненадлежащие» заявления со стороны подзащитных в ходе судебного разбирательства, а также требует, чтобы россиянин «не давал показания о предполагаемых пытках или жестоком обращении, которым он подвергался во время содержания в RLNSA (Агентство национальной безопасности Либерии)». Таким образом, признавая факт совершения пыток в отношении россиянина, и суд, и сторона обвинения просто замалчивают его.

Константин Ярошенко в течение многих лет находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас гражданин РФ отбывает срок в пенитенциарном учреждении «Данбери» в штате Коннектикут.