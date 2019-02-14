Прямой эфир

Волнения заключенных произошли в тюрьме, где сидит Ярошенко

0
Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), где содержится российский летчик Константин Ярошенко, произошли волнения, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

Перевод по карте: Ярошенко добивается направления в тюрьму соседнего штата
Российский заключенный рассказал о продолжающейся голодной забастовке в «Данбери» и обвинениях в его адрес

Как уточнили в дипмиссии, в связи с инцидентом Ярошенко попросил дипломатов посетить его. Во время встречи летчик заявил, что категорически отрицает свое участие в беспорядках.

По словам дипломатов, Ярошенко оценил свое состояние как удовлетворительное несмотря на многочисленные жалобы из-за хронических заболеваний.

«Ярошенко подтвердил, что планирует обратиться с ходатайством о его переводе в другую тюрьму в целях улучшения условий содержания под стражей», — цитирует сообщение Генконсульства «РИА Новости».

12 февраля администрация тюрьмы в городе Данбери сообщила об акции протеста заключенных, заподозрив в ее организации Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осужденный в США Ярошенко попросил о переводе в другую тюрьму
Ярошенко заподозрили в организации акции протеста в тюрьме США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017