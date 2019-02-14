Волнения заключенных произошли в тюрьме, где сидит Ярошенко

В тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), где содержится российский летчик Константин Ярошенко, произошли волнения, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

Как уточнили в дипмиссии, в связи с инцидентом Ярошенко попросил дипломатов посетить его. Во время встречи летчик заявил, что категорически отрицает свое участие в беспорядках.

По словам дипломатов, Ярошенко оценил свое состояние как удовлетворительное несмотря на многочисленные жалобы из-за хронических заболеваний.

«Ярошенко подтвердил, что планирует обратиться с ходатайством о его переводе в другую тюрьму в целях улучшения условий содержания под стражей», — цитирует сообщение Генконсульства «РИА Новости».

12 февраля администрация тюрьмы в городе Данбери сообщила об акции протеста заключенных, заподозрив в ее организации Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.