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Минюст США получил запрос РФ о возвращении Ярошенко на родину

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Фото: ТАСС
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Запрос возвращении осужденного в Соединенных Штатах россиянина Константина Ярошенко на родину рассматривается минюстом США. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 14 мая, со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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«В настоящее время в минюсте США рассматривается запрос министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года», — цитирует агентство письмо посла Ярошенко.

Антонов добавил, что российская сторона просила учесть гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Его обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы.

В марте МИД России потребовал от властей США прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко и вернуть его на родину.

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