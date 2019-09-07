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В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.

Ранее 7 сентября спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.

Время возвращаться: Киев и Москва ждут своих граждан со дня на день
По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

«Миротворческая акция доброй воли по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев — это очевидный правовой прецедент, в основе которого права человека и его интересы», — сказала «Известиям» Ковитиди.

По ее словам, обмен стал возможен только после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Это огромная системная работа целого ряда наших служб, министерств и ведомств», — подчеркнула сенатор.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». По словам уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Как сообщили в офисе Зеленского, на Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

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