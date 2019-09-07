Франция и ФРГ усилят работу ради новых успехов в выполнении Минского соглашения

Франция и Германия активизируют совместные усилия ради достижения большего прогресса и новых успехов в реализации Минского соглашения. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По мнению главы государства, «это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога», который необходимо продолжить.

Ранее в этот же день обмен одобрил президент США Дональд Трамп. Он поздравил Москву и Киев с этим событием, назвав его «возможным первым гигантским шагом» для установления мира между двумя государствами.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.

Среди 35 возвратившихся россиян были главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу MH17 Владимир Цемах и два жителя Севастополя.

Российский МИД назвал сделку «здравым сигналом», выразив надежду, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что новые украинские власти должны помочь в нормализации ситуации между двумя странами. В Кремле также поприветствовали обмен заключенными.