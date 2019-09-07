Порошенко заявил о своей роли в обмене заключенными между Москвой и Киевом

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о своей роли в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.

«Как пятый президент Украины причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», — написал он на своей странице в Facebook.

Бывший лидер страны назвал обмен радостным событием для украинцев во всем мире, однако «приподнятое настроение не должно расслаблять», цитирует его «Газета.ру».

«У нас впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным», — подытожил Порошенко, имея в виду Россию.

7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Спецборты с удерживаемыми уже приземлились во Внуково и Борисполе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вместе с российским лидером Владимиром Путиным они «сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу договоренности». В день обмена они связывались по телефону.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» назвала обмен правовым прецедентом, который стал возможен только после телефонных переговоров глав двух государств.

Первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что 19 россиян были отпущены под личное поручительство, а 16 — помилованы Зеленским. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

В российском МИДе обмен назвали позитивным сигналом и выразили надежду, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины» останется в прошлом.

Ранее был опубликован список вернувшихся на родину украинцев.