Украинским морякам на родине вручили награды

Украинских моряков, вернувшихся на родину в рамках обмена Москвы и Киева, наградили орденами и удостоили воинскими званиями. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе военно-морских сил Украины.

«Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», — говорится в сообщении.

На странице ВМС страны в Facebook сказано, что моряков «встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами».

Сейчас они проходят медосмотр, после чего «разъедутся по домам на заслуженный отдых», пишет «Газета.ру».

Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35».

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, вместе с российским лидером Владимиром Путиным они «сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу договоренности». По его словам, в день обмена они созванивались по телефону.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» указала, что обмен стал возможен только благодаря телефонным переговорам глав двух государств.

В российском МИДе обмен назвали позитивным сигналом и выразили надежду, что Киев откажется от привычки «винить Россию во всех бедах Украины».

По словам первого украинского омбудсмена Нины Карпачевой, 19 россиян отпущены под личное поручительство, а 16 — через процедуру помилования. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Офис Зеленского опубликовал полный список вернувшихся на родину украинцев.