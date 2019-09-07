Трамп прокомментировал обмен заключенными между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом удерживаемыми лицами. Он навал это «возможным первым гигантским шагом» для установления мира между двумя государствам.

«Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к установлению миру. Поздравляем обе страны!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Обмен по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября. Омбудсмен правам человека при президенте России Татьяна Москалькова добавила, что расследование около половины уголовных дел продолжается.

На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.