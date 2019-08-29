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Болтон пообещал решить вопрос военной помощи Украине в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Вашингтон планирует в ближайшее время решить вопрос о военной поддержке Украины. Об этом в четверг, 29 августа, заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

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По словам Болтона, и в прошлом, и в настоящем США плотно сотрудничают сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Как передает «Интерфакс», политик считает это сотрудничество взаимовыгодным.

При этом, как сообщает Politico, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки военной помощи Украине. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в администрации главы государства.

Власти США в 2019 году планировали оказать Украине военную поддержку на $250 млн. В частности, в нее входят средства на приобретение вооружений и подготовку военнослужащих.

Ранее 29 августа сообщалось, что Трамп поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». По его мнению, нужно убедиться, что выделяемые Вашингтоном деньги «используются в интересах Соединенных Штатов».

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