Прямой эфир

Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Участь безучастия: США потратили более $1,3 млрд на украинскую армию
При этом до «урегулирования» крымского вопроса страну не примут в НАТО

По его словам, «США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», передает «Интерфакс-Украина».

На брифинге в Киеве китайский посол также отметил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проявлял интерес к вопросу сотрудничества Украины и Китая в области военных технологий.

Болтон по итогам своего визита в Киев заявил о стремлении США не допустить, чтобы Украина стала «жертвой экономической эксплуатации Китаем», передает RT.

Издание The Wall Street Journal сообщало о планах США помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Позднее в «Мотор Сич» заявили о покупке более чем 50% акций завода китайскими Skyrizon и Xinwei Group.

В 2018 году американские эксперты призывали власти США оказать давление на Украину, которая поставляет в Китай двигатели собственного производства.

Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей и наносят удар в спину американскому флоту.

Контракт на поставку 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн украинская компания «Мотор Сич» заключила с КНР еще в 2016 году. В том же году было отправлено 20 двигателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай назвал дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»
Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине
Незалежная ведет переговоры с американской стороной, однако Вашингтон не спешит давать официальных обещаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019